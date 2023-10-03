Вперше в історії США: Палата представників підтримала відставку свого спікера

Палата представників США 3 жовтня проголосувала за відставку спікера Кевіна Маккарті у той час, як внутрішня боротьба між його колегами-республіканцями занурила палату в подальший хаос лише через кілька днів після того, як вдалося запобігти шатдауну.

Голосування 216 голосів проти 210 ознаменувало перший випадок в історії США, коли законодавці Палати представників усунули свого лідера.

Палата представників підтримала клопотання республіканця Метта Гетца, який звинуватив лідера партії в недостатніх зусиллях для скорочення федеральних витрат. 41-річний Гетц та інші республіканці з консервативного крила обурені тим, що Маккарті поклався на голоси демократів, щоб вжити заходів щодо тимчасового продовження фінансування роботи уряду.

Подальші кроки наразі невідомі, але очевидного наступника, який би очолив республіканську більшість у Палаті представників, наразі немає.