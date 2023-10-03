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Байден провів розмову із союзниками на підтримку України

У Білому домі заявили, що розмова відбулася з метою координації постійної підтримки України

Президент США Джо Байден 3 жовтня зателефонував ключовим союзникам, щоб запевнити їх у тому, що Сполучені Штати будуть і надалі твердо підтримувати Україну.

Байден провів бесіду з лідерами Канади, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Великої Британії, а також ЄС і НАТО, а також міністром закордонних справ Франції, повідомили в Білому домі.

«Сьогодні вранці президент Байден провів телефонну розмову з союзниками та партнерами для координації нашої постійної підтримки України», – йдеться в заяві Білого дому

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ назвав «хорошою» цю розмову.

«Хороша телефонна розмова з лідерами НАТО, організована президентом США. Оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну, ми всі прагнемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – написав Столтенберґ у твітері.

Розмова відбулася на тлі нещодавно схваленого у США тимчасового бюджету, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ. Водночас він заявив, що Сполучені Штати продовжать надавати військову допомогу Україні, і закликав Конгрес якнайшвидше домовитися про виділення коштів на ці цілі.

У МЗС України повідомили, що зараз українська влада працює із американськими партнерами над тим, щоб нове бюджетне рішення США, яке напрацьовуватимуть протягом наступних 45 днів, включало кошти для України.

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