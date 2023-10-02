Повітряні сили попередили про загрозу ударних дронів для двох областей

Повітряні сили Збройних сил України в ніч на 3 жовтня без подробиць попередили про загрозу російських ударних безпілотників для Херсонської і Миколаївської областей.

У цих регіонах оголошена повітряна тривога.

Попередньої ночі Росія атакувала Україну сімома безпілотниками типу «Шахед», повідомляли Повітряні сили ЗСУ. Речниця Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк уточнила в ефірі телемарафону, що три дрони збили у Дніпропетровській області, один − у Херсонській.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.

Військові аналітики порталу Defence Express підрахували, що за вересень російські військові запустили по Україні 503 безпілотники. Це значно більше за попередній найвищий показник травня.

Середня частка знищених дронів складає більше 78%, пишуть аналітики. Проте додають: що більше дронів запустили, то менш ефективно може відпрацювати українська ППО.