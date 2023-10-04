Війська РФ обстріляли Нікополь, поранена 75-річна жінка – ОВА

Російські війська 4 жовтня знову обстріляли Нікополь, цілячи по місту артилерією і дроном-камікадзе, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Зранку і вдень – обстріли. А між цим – удар ворожим безпілотником. Осколкове поранення отримала 75-річна жінка. Вона – у лікарні в стані середньої тяжкості», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, в Нікополі понівечені 10 приватних будинків, декілька господарських споруд, ще одна – зруйнована, пошкоджені об’єкт інфраструктури, авто і лінії електропередач.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.