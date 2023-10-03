Прокудін: відомо про сімох поранених і одного загиблого через удар РФ по Антонівці

Внаслідок російського обстрілу Антонівки на Херсонщині загинув чоловік, ще кілька людей поранені, заявляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 3 жовтня.

«Смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару знаходився у гаражі. Травмовані – троє жінок, 48, 28 та 65 років, а також 63-річний чоловік. Усім потерпілим медичну допомогу надали на місці», – заявив він.

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Згодом голова області повідомив про ще трьох поранених у Антонівці: двох жінок 71 та 77 років і 49-річного чоловіка. Їм також надали допомогу на місці, вони відмовилися від госпіталізації.

Раніше обласна влада повідомила про удар по Антонівці, через який постраждали троє місцевих.

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині напередодні загинули двоє людей, ще семеро поранені.