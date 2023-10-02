Війська РФ атакували Донеччину – четверо цивільних поранені

У Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що війська РФ 2 жовтня завдали чергового удару по Донеччині.

«Окупанти, ймовірно, з артилерії обстріляли населені пункти у Покровському та Волноваському районах. Близько 07:00 армія РФ атакувала сільськогосподарське підприємство у с. Новоукраїнка Вуглугірської ТГ, внаслідок чого зазнали осколкових поранень двоє робітників 36 та 55 років, які перебували на вулиці. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги. Крім того, об 11:10 війська держави-агресора обстріляли с. Єлизаветівка Покровського району, де зазнала поранень 83-річна місцева жителька, а о 14:55 окупанти завдали удару по с. Трудовому. Від влучання снарядів отримав тілесні ушкодження чоловік 53 років, якого ушпиталили з масивною кровотечею», – повідомили у прокуратурі.

Правоохоронці розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

За даними влади, минулої доби через російські обстріли 3 жителів Донеччини загинули і 5 були поранені.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні об’єкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.