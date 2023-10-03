Авіаудар РФ по Антонівці: голова області повідомив про трьох поранених

Російські війська завдали авіаудару по Антонівці Херсонської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 3 жовтня.

«За попередньою інформацією, постраждали троє місцевих жителів. Під завалами будинків можуть знаходитися люди», – заявив він.

Раніше Херсонська обласна військова адміністрація повідомила про удар по селищу Кіндійка поблизу Антонівка, через який була поранена 54-річна жінка. Її госпіталізували.

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Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині напередодні загинули двоє людей, ще семеро поранені.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні об’єкти, стверджуючи, що б’є лише по військовій інфраструктурі.