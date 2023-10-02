На Херсонщині на міні підірвався «псевдорозміновувач» – ОВА

У селі Чкалове на Херсонщині внаслідок підриву на міні загинув чоловік, який займався розмінуванням без ліцензії, повідомила обласна військова адміністрація.

«У Чкаловому в полі на російській міні підірвалася людина. Як виявилося, це не тракторист. А псевдорозміновувач, який не мав ліценції на проведення таких небезпечних робіт», – йдеться в повідомленні.

В ОВА розповіли, що власник одного з фермерських господарств усно домовився з жителями Миколаївської області, щоб ті провели розмінування його полів.

«Найняті «експерти» не мали ліцензій. Для розмінування вони використали трактор замовника. Лише додали до нього саморобну конструкцію, яка мала виконувати функцію техніки для розмінування. За кермом агрегата був 32-річний чоловік. Під час виконання робіт трактор підірвався на міні, а керманич загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що робота таких «фірм» – незаконна.

«І люди, які пропонують послуги з розмінування наражають на небезпеку, в першу чергу, себе. Розуміємо, аграріям хочеться якнайшвидше повернутися до роботи. Але слід звертатися до ліцензованих компаній, які мають відповідні дозволи, а значить – й належну підготовку та обладнання», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

27 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Розмінуй Україну» в Києві повідомив, що близько 174 тисяч квадратних метрів в Україні залишаються замінованими. Зокрема, за його словами, в Україні реалізується план обстеження та очищення земель сільськогосподарського призначення.

29 вересня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.