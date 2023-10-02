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На Херсонщині на міні підірвався «псевдорозміновувач» – ОВА

«У Чкаловому в полі на російській міні підірвалася людина. Як виявилося, це не тракторист» (фото ілюстративне)

У селі Чкалове на Херсонщині внаслідок підриву на міні загинув чоловік, який займався розмінуванням без ліцензії, повідомила обласна військова адміністрація.

«У Чкаловому в полі на російській міні підірвалася людина. Як виявилося, це не тракторист. А псевдорозміновувач, який не мав ліценції на проведення таких небезпечних робіт», – йдеться в повідомленні.

В ОВА розповіли, що власник одного з фермерських господарств усно домовився з жителями Миколаївської області, щоб ті провели розмінування його полів.

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«Найняті «експерти» не мали ліцензій. Для розмінування вони використали трактор замовника. Лише додали до нього саморобну конструкцію, яка мала виконувати функцію техніки для розмінування. За кермом агрегата був 32-річний чоловік. Під час виконання робіт трактор підірвався на міні, а керманич загинув на місці», – йдеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що робота таких «фірм» – незаконна.

«І люди, які пропонують послуги з розмінування наражають на небезпеку, в першу чергу, себе. Розуміємо, аграріям хочеться якнайшвидше повернутися до роботи. Але слід звертатися до ліцензованих компаній, які мають відповідні дозволи, а значить – й належну підготовку та обладнання», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

27 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Розмінуй Україну» в Києві повідомив, що близько 174 тисяч квадратних метрів в Україні залишаються замінованими. Зокрема, за його словами, в Україні реалізується план обстеження та очищення земель сільськогосподарського призначення.

29 вересня в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей.

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