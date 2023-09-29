Від лютого 2022 року 251 людина загинула в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах – ДСНС

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах, загинула 251 людина, зокрема 13 дітей, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Ще 529 людей зазнали поранення різного ступеня важкості, серед них – 64 дитини, повідомив заступник начальника відділу організації піротехнічних робіт ДСНС України Микола Дідик на брифінгу в Military Media Center.

За його словами, на деокупованих територіях України працюють 15 машин механізованого розмінування.

«За допомогою машин механізованого розмінування вже обстежено понад 250 гектарів території. Використання зазначеної техніки дозволяє суттєво підвищити рівень безпеки особового складу, пришвидшити виконання робіт з розмінування, а також здійснювати завдання на дуже складних ділянках, які мають високий рівень забруднення різноманітними вибухонебезпечними предметами, у тому числі на протипіхотних мінах та протитанкових мінних полях», – сказав Дідик.

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27 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Розмінуй Україну» в Києві повідомив, що близько 174 тисяч квадратних метрів в Україні залишаються замінованими. Зокрема, за його словами, в Україні реалізується план обстеження та очищення земель сільськогосподарського призначення.

«Вже обстежено понад 200 тисяч гектарів з 470 тисяч, визначених як пріоритетні. Близько 120 тисяч гектарів повернули в обробку», – заявив голова уряду.

Він нагадав оцінку Світового банку, за якою на очищення замінованої території в Україні знадобиться понад 37 мільярдів доларів.

Крім того, наразі в Україні розмінували 18 тисяч кілометрів інфраструктури та обстежили 12 тисяч домівок.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.