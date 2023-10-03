Через російські обстріли поранені 5 людей на Донеччині, ще двоє – на Харківщині

Російські війська обстрілювали населені пункти Донецької обласної військової адміністрації протягом попередньої доби, повідомила обласна влада вранці 3 жовтня.

«За 2 жовтня росіяни поранили п’ятьох жителів Донеччини: двох у Новоукраїнці, одну в Трудовому, Авдіївці і Єлизаветівці», – заявив виконувач обов’язків голови ОВА Ігор Мороз.

Також російських обстрілів зазнавали населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, п’ять ракет С-300 влучили по околицях Харкова, пошкодивши господарську будівлю та підсобні приміщення бюро ритуальних послуг.

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«Близько 13:50 ворог завдав удару керованою авіабомбою по місту Куп’янськ. Пошкоджено 6 приватних житлових будинків, складська будівля та 4 багатоповерхові житлові будинки. Зазнали поранення 76-річний чоловік та 57-річна жінка. Госпіталізовані в стані середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомляє про чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню, 10 ударів дронами, п’ять ударів авіаснарядами, а також про 109 артилерійських обстрілів по населених пунктах у прифронтових районах області.

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«Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об’єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали», – додав він.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні об’єкти, стверджуючи, що б’є лише по військовій інфраструктурі.