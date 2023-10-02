На Дніпропетровщині під обстрілами сил РФ опинилися три райони – ОВА

Російські війська 2 жовтня обстрілювали три райони Дніпропетровської області, люди при цьому не постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Зранку і вдень російська армія накривала артилерійським вогнем Нікополь. У місті пошкоджені 12 приватних будинків, гімназія і шість господарських споруд. Ще одна – повністю зруйнована. Побиті сонячні панелі й авто. Дісталося й Великомихайлівській громаді, що у Синельниківському районі. По ній теж били з важкої артилерії. Наслідки нині з’ясовують рятувальники», – написав Лисак у телеграмі.

Голова ОВА також повідомив, що надвечір українські військові знищили БпЛА: від падіння уламків у Дніпровському районі загорілася суха трава, пожежу вже загасили.

Раніше сьогодні в ДТЕК повідомили, що армія РФ атакувала склад із матеріалами у Дніпропетровській області. Як йдеться в повідомленні компанії, були пошкоджені кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.