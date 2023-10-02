У ДТЕК кажуть, що сили РФ атакували склад із матеріалами на Дніпропетровщині

Армія РФ атакувала склад із матеріалами ДТЕК у Дніпропетровській області, йдеться в повідомленні компанії.

«Ворог завдав удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області. Було пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання», – зазначили в пресслужбі.

Наразі в компанії оцінюють збитки. Також енергетики планують, як перекрити потребу у знищених матеріалах, уточнили в ДТЕК.

Уночі 2 жовтня Росія атакувала Україну сімома безпілотниками типу «Шахед», повідомили Повітряні сили ЗСУ. Речниця Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк уточнила в ефірі телемарафону, що три дрони збили у Дніпропетровській області, один − у Херсонській.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.