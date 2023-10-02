Атака на завод Х-59 у РФ: чи можливо знищити ресурси агресора для виробництва ракет?

Українські дрони 1 жовтня атакували авіазавод РФ у Смоленську, де виробляли ракети Х-59, повідомляє Головне управління розвідки України. За даними ГУР, три з чотирьох дронів влучили в ціль: завдали значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресорки.

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Губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін повідомив, що місто намагалися атакувати п'ять БПЛА літакового типу і всі вони нібито збиті.

Також дрони цієї ночі атакували російський Сочі: керівництво міста каже, що через це в місцевому аеропорту запроваджували тимчасове обмеження польотів, кілька рейсів перенаправили на запасні аеродроми.

А видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела в ГУР пише, що дрони влучили у вертолітний майданчик біля Адлера, адміністративного центру Адлерського району Сочі.

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Російська армія будує укріплення на своїй території у прикордонних областях: про це свідчать супутникові знімки, опубліковані американським оборонним аналітиком Брейді Африком.

На них видно, що в Курській області з травня до початку серпня було викопано нові окопи. У Брянській – з початку червня до середини серпня біля населених пунктів з'явилися протитанкові загородження. Нові фортифікаційні споруди збудували у липні та серпні на території Бєлгородської області.

На думку Африка, будівництво таких укріплень може свідчити, що Кремль готується вести війну на території Росії.

Головні питання випуску:

Чим Україна б'є по військових цілях у РФ?

Які ресурси має Росія для виробництва ракет і чи можна їх знищити?

Над розробкою якого озброєння зараз працює РФ і чи вистачить у неї на це ресурсів?