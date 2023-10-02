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У ГУР пояснили, чому РФ змушена перекидати ППО з Далекого Сходу

Речник ГУР Андрій Юсов заявив, що «військово-політичному керівництву Росії варто замислитись, що їм важливіше – розподіляти системи ППО на тимчасово окупованих територіях чи прикривати свою».

Росії не вистачає засобів протиповітряної оборони для захисту власної території, тому вона змушена перекидати їх із Далекого Сходу, повідомив в ефірі телемарафону представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Він зазначив, що навіть попри те, що «росіяни можуть перекидати ППО, удари по військових підприємствах на території країни-агресора свідчать про те, що в загарбників бракує засобів».

Речник також заявив, що «військово-політичному керівництву Росії варто замислитись, що їм важливіше – розподіляти системи ППО на тимчасово окупованих територіях чи прикривати свою».

Редакція Радіо Свобода не може перевірити ці дані з незалежних джерел.

Представники влади регіонів Росії, що межують з Україною, а останнім часом і більш віддалених, регулярно звітують про атаки безпілотників. Міністерство оборони Росії вважає дрони українськими. Українське командування не коментує атаки дронів на території Росії.

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