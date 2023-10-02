Російські військові стягують на Мар’їнський напрямок нові підрозділи й техніку – ЗСУ

На Сході України продовжуються «запеклі бої», на Мар’їнський напрямок російські військові стягують нові підрозділи й техніку та продовжують «безуспішні штурми», зазначив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Мар’їнка – це фактично тил до Вугледара, де свого часу елітні війська країни-агресорки втратили значну кількість живою сили й техніки, намагаючись прорватися у місто. У Мар’їнку ворог б’ється ще з 2014 року. Впродовж минулої доби біля Мар’їнки було зафіксовано 11 атак. Зокрема, російські війська здійснили невдалу атаку по околицях Мар’їнки та Новомихайлівки. Зараз щодня фіксуємо атаки», – зауважив Штупун.

Також, за його словами, «мета російських загарбників – повністю захопити Луганську та Донецьку області».

Він повідомив, що окупанти перекидають на Мар'їнський напрямок мотострільців і підрозділи «Шторм-Z».

«Якщо проводити аналогію з Другою світовою війною, то «Шторм-Z» – це щось подібне на штрафбат», – пояснив він.

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що на Запорізькому напрямку «будуть хороші новини» і зазначив, що українські війська «впевнено просуваються».

Минулого тижня Інститут вивчення війни повідомив, що українські війська поглиблюють своє проникнення в окуповану РФ частину Запорізької області і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного.

Перед цим командувач угруповання військ «Таврія», бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що Збройні сили України прорвали лінію оборони російських військ біля села Вербове у Запорізькій області.