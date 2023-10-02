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Сили РФ атакували Куп’янськ: пошкоджені будинки та автівки, постраждала жінка – ОВА

Оновлено
«Пошкоджено як мінімум 7 житлових будинків, знищені автомобілі цивільного населення. На цю хвилину інформації про поранених немає», – Олег Синєгубов

Армія РФ завдала удару керованою авіабомбою по Куп’янську на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Попередні дані – влучання керованою авіабомбою. Пошкоджено як мінімум 7 житлових будинків, знищені автомобілі цивільного населення. На цю хвилину інформації про поранених немає», – йдеться у повідомленні.

Згодом Синєгубов повідомив про другий удар армії РФ по Куп’янську, внаслідок якого була поранена жінка.

«Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки», – зазначив очільник ОВА.

За його словами, постраждалу цивільну жінку госпіталізували до медичної установи, її особа наразі встановлюється.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися.

Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області.

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