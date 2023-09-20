Удар авіабомбою по Куп’янську: в поліції розповіли про особи загиблих

Внаслідок атаки російських військових по Куп’янську 19 вересня загинуло двоє волонтерів, четверо людей, яких евакуювали з зони постійних обстрілів, і двоє військовослужбовців, розповів начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

«Двоє волонтерів здійснювали черговий рейс у селище Ківшарівка, звідки евакуювали до Харкова цивільних, зокрема, дві жінки і чоловік із цього селища, та ще одного чоловіка, місце реєстрації якого поки що нам не відомо, скоріше за все, це також місцевий житель, який евакуювався. В результаті прямого влучання був повністю знищений автомобіль. У ньому також були двоє військовослужбовців, яких просто по дорозі волонтери підвозили з однієї точки до іншої. Всього вісім осіб загинули», – розповів Тимошко.

За його словами, на момент удару автомобіль рухався дорогою Куп’янськ – Куп’янськ Вузловий, а саме по мосту через річку Оскіл. Мостом одночасно з мікроавтобусом волонтерів рухалися ще два автомобілі.

«Дві автівки впали у воду, але люди змогли виплисти», – зазначив Тимошко.

Як повідомили в громадській організації «П’ятихатки-Бам», загинули двоє їхніх волонтерів – Вадим Забара та Сергій Шалигін.

19 вересня російські військові атакували Купʼянськ. 20 вересня на місці удару завершилися оперативні роботи екстрених служб, число загиблих зросло до 8 людей, повідомив 20 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися.

Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області.