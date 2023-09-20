ЗСУ звільнили понад половину захоплених РФ територій: яким буде зимовий наступ?

На зустрічі на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що повільний наступ Збройних сил України не повинен нікого дивувати, оскільки війна на полі бою відрізняється від війни на папері. Міллі зазначив, що війна закінчиться лише тоді, коли Україна поверне всі свої території, а для цього Силам оборони потрібно вигнати з окупованих територій 200 або 300 тисяч російських військ, які й досі там.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Міллі зазначив, що Україні вже вдалося звільнити понад 54% окупованих Росією земель, але ще багато залишаються під окупацією та потребують звільнення.

Під час п'ятнадцятої зустрічі у форматі «Рамштайн» повідомили, що Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію. Про це у підсумку зустрічі розповів Міністр оборони України Рустем Умеров.

«Завдання ІТ-коаліції – забезпечити захищену та стійку ІТ-інфраструктуру для Міністерства оборони України та Сил оборони, яка дозволить Україні бути більш ефективною на полі бою», – заявив міністр.

Зокрема, країни-партнери надаватимуть підтримку Силам оборони у сфері ІТ, зв'язку та кібербезпеки.

Як ІТ-технології допоможуть наблизити перемогу ЗСУ?

Чи можна вважати літній контрнаступ ЗСУ завершеним?

Чи причетні українські спецслужби до атака на ПВК Вагнера у Судані?

Підписуйтесь на телеграм-канал Донбас Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!