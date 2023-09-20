До восьми зросло число жертв російського обстрілу Купʼянська – Синєгубов

На місці вибуху в Купʼянську завершилися оперативні роботи екстрених служб, число загиблих зросло, повідомив 20 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На жаль, знайдені тіла ще двох загиблих цивільних чоловіків. Наразі загальна кількість жертв російського удару по Купʼянську становить вісім людей – шестеро чоловіків та двоє жінок. Двоє загиблих – волонтери, які евакуйовували людей. Окупанти цинічно завдали удару ракетою «Гром-Е1». Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину», – написав Синєгубов у телеграмі.

На початку цього місяця військові повідомляли, що на Лимано-Куп’янському напрямку армія РФ намагається «прорвати оборону ЗСУ», особливо в районі Новоєгорівки Луганської області.

Місто Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні зʼявилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Купʼянському напрямку. Обстріли міста посилилися.

Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обовʼязкової евакуації жителів 37 населених пунктів Купʼянського району Харківської області.