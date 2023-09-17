Ракетний удар по Харкову: зросла кількість постраждалих

Внаслідок ракетного удару по Харкову в суботу, 16 вересня, зросла кількість постраждалих, йдеться в повідомленні голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

16 вересня місцева влада та правоохоронці повідомляли, що внаслідок ракетного удару по Харкову постраждали 5 людей.

Як зазначив Синєгубов, станом на ранок 17 вересня кількість постраждалих зросла вже до 6 людей.

«Зазнали поранення 6 цивільних чоловіків. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості», – каже місцевий чиновник.

Вибухи в Харкові пролунали 16 вересня близько о 11:10, після чого в регіоні та низці інших областей оголосили повітряну тривогу. Тоді ж Повітряні сили ЗСУ попередили й про ризик застосування балістичного озброєння російськими військами.

Згодом, у ніч проти 17 вересня, армія РФ знову вдарила по Харкову, внаслідок атаки на території одного з підприємств спалахнула пожежа.

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.