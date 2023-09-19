У Куп’янську до шести зросло число загиблих через російський удар – ОВА

Кількість загиблих через російський удар по Куп’янську 19 вересня збільшилася до шести, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок ворожого удару КАБом у Куп’янську загинули четверо чоловіків і дві жінки. Екстрені служби продовжують огляд місця влучання», – написав він у телеграмі.

Раніше влада повідомляла про трьох загиблих.

На початку цього місяця військові повідомляли, що на Лимано-Куп’янському напрямку армія РФ намагається «прорвати оборону ЗСУ», особливо в районі Новоєгорівки Луганської області.

Місто Куп’янськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні з’явилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Куп’янському напрямку. Обстріли міста посилилися.

Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обов’язкової евакуації жителів 37 населених пунктів Куп’янського району Харківської області.