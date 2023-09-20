Унаслідок обстрілів сил РФ за добу загинули 8 цивільних – влада

Восьмеро цивільних загинули впродовж минулої доби внаслідок ударів, здійснених російськими військовими. Про це зранку 20 вересня повідомили представники місцевої влади прифронтових областей.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов нагадав, що внаслідок удару керованою авіабомбою по місту Купʼянськ знищено три автомобілі, в яких були цивільні. Загинули шестеро людей – четверо чоловіків та двоє жінок.

Ще двоє людей загинули в Херсоні, там же були поранені ще четверо цивільних.

«Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; будівлі медичних закладів у Бериславському та Херсонському районах; територію заводів та автомобільної бази, будівлю навчального закладу у Херсоні», – написав у телеграмі голова ОВА Олександр Прокудін.

На Донеччині були поранені пʼятеро людей, на Запоріжжі – двоє.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.