«Гібридна ракета» – у прокуратурі уточнили, чим війська РФ вдарили по Куп’янську

Російські війська, за уточненими даними, вдарили по Куп’янську на Харківщині гібридною ракетою «Грім-Е1», повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Удар був здійснений вдень 19 вересня, внаслідок нього загинули шестеро людей.

«Станом на зараз відомо, що російські військові завдали удару по місту Куп’янськ гібридною ракетою «Грім-Е1», створеною на базі радянської ракети Х-38. Максимальна дальність ураження може становити 120 кілометрів», – йдеться в повідомленні.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що удару було завдано керованою авіабомбою.

У прокуратурі додали, що почали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

«За даними слідства, 19 вересня близько 13:00 російські військові завдали ракетний удар по Куп’янську. Саме в цей час по мосту рухався автомобіль з волонтерами, які евакуйовували мирне населення. Станом на 18:00 встановлено, що загинули четверо чоловіків та двоє жінок. Наразі кількість жертв уточнюється», – йдеться в повідомленні.

На початку цього місяця військові повідомляли, що на Лимано-Куп’янському напрямку армія РФ намагається «прорвати оборону ЗСУ», особливо в районі Новоєгорівки Луганської області.

Місто Куп’янськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні минулого року. В останні тижні з’явилися повідомлення про концентрацію великої кількості російських військ на Куп’янському напрямку. Обстріли міста посилилися.

Місцева влада 10 серпня оголосила про початок обов’язкової евакуації жителів 37 населених пунктів Куп’янського району Харківської області.