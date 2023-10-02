Подоляк засудив «заохочення російської пропаганди» після посту Маска про допомогу Україні

Підтримка Росії наразі є підтримкою війни та геноциду – таку думку висловив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Будь-яка підтримка Росії сьогодні є прямою інвестицією у війну, геноцид, нищення вільного світу, ескалацію та право на безкарність. Будь-яка мовчанка або іронія щодо України сьогодні є прямим заохоченням російської пропаганди, яке виправдовує масове насильство та руйнування», – йдеться в заяві, яку Подоляк оприлюднив у соцмережі X (колишньому Twitter).

Не називаючи імен, Подоляк додав, що «на жаль, не всі й не завжди, будучи значними медіа-фігурами за тисячі кілометрів від епіцентру війни, здатні осягнути, що таке щоденні бомбардування».

Раніше власник X, американський бізнесмен Ілон Маск оприлюднив фотомонтаж із обличчям президента України Володимира Зеленського і текстом «коли пройшло 5 хвилин, а ти ще не просив про мільярд доларів допомоги».

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Цей допис викликав критику з боку українських користувачів соцмережі, а також іноземців, які підтримують Україну. Деякі коментатори вказали на те, що компанії самого мільярдера отримували субсидії з американського бюджету.

Компанія SpaceX продовжує забезпечувати українських військових зв’язком Starlink. При цьому на адресу Маска з Києва нерідко звучить критика – як через його ініціативи про завершення конфлікту, які передбачають територіальні поступки з боку України, так і, наприклад, через його політику в соціальній мережі X (колишній твітер), яку він придбав, і яка, як стверджується, сприяє поширенню російської дезінформації.