Маск відреагував на повідомлення CNN про ймовірний зрив української атаки на Севастополь через роботу Starlink

Голова корпорації SpaceX, американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що не обмежував українським військовим доступ до Starlink у районі анексованого Росією Криму, оскільки його спочатку не було активовано в цьому регіоні.



«SpaceX нічого не деактивувала», – написав він у соціальній мережі Х (так тепер називається твіттер).



Водночас Маск підтвердив, що українська влада надсилала йому екстрений запит на активацію Starlink «на шляху до Севастополя», проте він відмовився це зробити.



«Очевидно, що мета полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту, що стоїть на якорі. Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX була б замішана у великому військовому акті та ескалації конфлікту», – вважає Маск.

Напередодні телерадіокомпанія СNN повідомила, що голова корпорації SpaceX Ілон Маск торік таємно наказав вимкнути українським військовим супутниковий зв’язок Starlink в районі окупованого Криму, щоб не дати Україні здійснити напад на російський Чорноморський флот у Севастополі з допомогою надводних дронів. Таке твердження є у біографічній книзі про Маска, уривки з якої потрапили до американського телеканалу CNN.

Як стверджується, зокрема, у главі, присвяченій зірваній атаці, після відключення Starlink українські морські безпілотники з вибухівкою «втратили керування та були винесені на берег, не завдавши шкоди». Коли саме це сталося, у публікації CNN не вказано.

Як стверджує автор біографії Маска, бізнесмен наказав інженерам своєї компанії вимкнути зв’язок, оскільки боявся, що російські військові можуть відповісти на масований удар по Чорноморському флоту ядерним ударом. У Маска буцімто склалася враження, що це можливо, після спілкування з високопоставленими російськими представниками.

Повідомляється, що українська сторона намагалися переконати мільярдера змінити рішення, але той наполягав на своєму. «Starlink був створений, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, підключатися до Інтернету в школі, творити мирні справи, а не завдавати ударів дронами», – заявив Маск автору книги.

CNN наголошує, що він не має незалежних підтверджень версії, викладеної Волтером Айзексоном – автором книги. Минулого року, однак, неодноразово повідомлялося про проблеми, яких зазнають українські військові зі зв’язком Starlink на лінії фронту.

Як наголошується в біографії Маска, мільярдер справді побоюється, що його дії можуть сприяти ще більшій ескалації конфлікту, і ці побоювання багато в чому визначають його дії. За його словами, ударом по Криму Україна «зайшла б надто далеко» і їй загрожувала б «стратегічна поразка».

Розмови з якими російськими чиновниками переконали Маска в реальності ядерної загрози, у матеріалі не йдеться. Відомо, що Маск говорив телефоном із російським президентом Володимиром Путіним вже після широкомасштабного вторгнення в Україну.

Компанія SpaceX продовжує забезпечувати українських військових зв’язком Starlink. При цьому на адресу Маска з Києва нерідко звучить критика – як через його ініціативи про завершення конфлікту, які передбачають територіальні поступки з боку України, так і, наприклад, через його політику в соціальній мережі X (колишній твітер), яку він придбав, і яка, як стверджується, сприяє поширенню російської дезінформації.

Минулого та нинішнього року неодноразово повідомлялося про спроби ударів українськими надводними безпілотниками по російських об’єктах та кораблях, у тому числі в окупованому Криму. Деякі з них були вдалими – зокрема, 17 липня вдалося зашкодити Керченському місту. Проте не йшлося про масовані атаки.