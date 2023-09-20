Махса Аміні, активісти з Афганістану, Грузії, Ілон Маск номіновані на премію Сахарова

Махса Аміні та жінки Ірану були номіновані на цьогорічну премію імені Сахарова Європейського парламенту, яку присуджують захисникам прав і основних свобод людини, повідомив Європарламент 20 вересня.

Кандидатуру 22-річної Аміні, яка померла в Ірані минулого року під час перебування під вартою за звинуваченням у порушенні правил носіння хіджабу, висунули три найбільші блоки Європарламенту. Це робить її фавориткою серед інших кандидатів.

На здобуття премії також були висунуті афганські освітні активісти Марзія Амірі, Парасто Хакім і Матіулла Веса і «проєвропейський народ Грузії» та Ніно Ломджарія, колишня громадська захисниця Грузії.

Група Identity and Democracy висунула Ілона Маска за «викриття практик попереднього керівництва Twitter (тепер X), які завдавали шкоди свободі вираження думок користувачів».

Група Зелених/Європейського вільного альянсу висунула Ванессу Накате, угандійку, «яка віддана боротьбі проти зміни клімату та захисту прав людини».

Понад 40 депутатів Європарламенту також висунули на здобуття премії борців за права людини в Нікарагуа Вільму Нуньєс де Ескорсіа і Роландо Хосе Альвареса Лагоса.

«Ліві» висунули кандидатури жінок, які борються за безкоштовні, безпечні та легальні аборти: Юстину Виджинську, Морену Ерреру і Колін МакНіколас.

Нагороду вручать у грудні.

Щорічна премія Сахарова за свободу думки присуджується окремим особам і організаціям, які захищають права людини та основні свободи з 1988 року. Вона названа на честь радянського фізика і політичного дисидента Андрія Сахарова і має грошовий приз у розмірі 50 000 євро.