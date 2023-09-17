В Ірані затримали понад 260 людей в річницю смерті Махси Аміні – ЗМІ

В Ірані затримали понад 260 людей протягом 24 годин та у річницю смерті 22-річна Махси Аміні, оскільки влада вжила жорстких заходів, щоб уникнути нових протестів. Про це повідомляє DPA з посиланням на місцеві медіа.

Місцеві силовики заявили, що арешти провели через порушення громадської безпеки, підбурювання до протестів і зберігання зброї.

Як повідомляла іранська служба Радіо Свобода, влада 16 вересня ненадовго затримала батька Махси Аміні. Його затримали біля дому, але згодом після допиту відпустили. Водночас чоловіку повідомили про заборону для нього та інших членів родини залишати дім протягом дня.