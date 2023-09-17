В Ірані затримали понад 260 людей в річницю смерті Махси Аміні – ЗМІ

В Ірані затримали понад 260 людей протягом 24 годин та у річницю смерті 22-річна Махси Аміні, оскільки влада вжила жорстких заходів, щоб уникнути нових протестів. Про це повідомляє DPA з посиланням на місцеві медіа.
Місцеві силовики заявили, що арешти провели через порушення громадської безпеки, підбурювання до протестів і зберігання зброї.
Як повідомляла іранська служба Радіо Свобода, влада 16 вересня ненадовго затримала батька Махси Аміні. Його затримали біля дому, але згодом після допиту відпустили. Водночас чоловіку повідомили про заборону для нього та інших членів родини залишати дім протягом дня.
У першу річницю смерті Аміні, яка мала курдське походження, в багатьох містах Ірану посилили заходи безпеки після ночі протестів із засудженням верховного лідера країни та вимогами щодо прав жінок. Пізно ввечері 15 вересня скандування та інші акції протесту були щонайменше в десятку районів столиці та в низці інших міст.
Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) описала, що влада Ірану «придушує інакомислення» протягом останніх тижнів на тлі «посилених репресій», щоб завадити мирному вираженню думок напередодні роковин 16 вересня. Група вказує на «залякування, арешти, судові переслідування та суди над активістами, митцями, дисидентами, юристами, науковцями, студентами та членами сімей тих, хто загинув під час протестів 2022 року».
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Міністерство фінансів США 15 вересня повідомило, що Вашингтон запровадив нові санкції проти понад 20 осіб і організацій, пов’язаних з «насильницьким придушенням» Іраном протестів через смерть Аміні.
22-річна Махса Аміні у вересні минулого року була затримана поліцією моралі за обвинуваченням у неправильному носінні хіджабу. З поліцейської дільниці Аміні відвезли до лікарні, де вона за кілька днів померла. Протестувальники вважають, що причиною її смерті стало побиття співробітниками силових структур.
Незабаром в Ірані розпочалися вуличні протести. Люди виступали з гаслами проти поліцейського насильства, проти боротьби іранської влади з інакодумством, за демократизацію країни і за повалення аятоли Алі Хаменеї.
Протести жорстоко придушувалися. За даними правозахисників, за час масових акцій понад 600 демонстрантів було вбито, близько 20 тисяч людей ув’язнили. Також були страти. З початку 2023 року в Ірані було страчено 423 особи, хоча припускається, що фактична цифра може бути значно вищою. Рівень страт в Ірані різко зріс на тлі широкомасштабних протестів після смерті Махси Аміні.
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