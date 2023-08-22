Маск розповів про «чудову розмову з Путіним» – The New Yorker

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск розповідав представникам Пентагону, що особисто розмовляв із президентом Росії Володимиром Путіним, ідеться в матеріалі The New Yorker. Зокрема, Маск згадував про свої контакти з Путіним під час телефонної розмови в жовтні 2022 року з Коліном Калем, який тоді обіймав посаду заступника міністра оборони США.

Розмова Каля та Маска відбулася після того, як українські військові повідомили про відключення звʼязку, який забезпечували термінали Starlink компанії SpaceX. Starlink розгорнули в Україні невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення. Використання мережі частково оплачують західні країни та сама компанія SpaceX.

Українські чиновники вирішили використати термінали Starlink після кібератак Кремля на інфраструктуру України, пише The New Yorker. За словами трьох осіб, які брали участь у залученні Starlink в Україну, спочатку вони не думали про міру особистого контролю за супутниковим звʼязком. «Тоді про це ніхто не думав», – розповів один зі співрозмовників.

Як зазначає The New Yorker, до осені 2022 року Маска став турбувати той факт, що його технологія використовувалася для війни. У вересні на конференції у місті Аспен, штат Колорадо, Маск, «здавалося, навіть висловив підтримку Володимиру Путіну». «Він був на сцені і сказав: «Ми маємо вести переговори. Путін хоче миру – ми повинні вести переговори про мир із Путіним», – цитує Маска засновник соцмережі Linkedln Рід Гоффман, який був присутній на заході. За тиждень Маск опублікував у твітері свою версію «мирного плану», який передбачав, що Крим залишається під контролем Росії, а на окупованих територіях України відбувається нове голосування щодо їхньої приналежності.

У жовтні українські війська, які ведуть бойові дії на півдні країни, вказали на втрати звʼязку. «Ми були дуже близькі до лінії фронту. Ми перетнули цю межу, і Starlink перестав працювати. Звʼязок перервався, підрозділи були ізольовані. Коли ви проводите наступ, вам, особливо командирам, завжди потрібна інформація з батальйонів. Командирам, ризикуючи собою, доводилося виїжджати на поле бою, щоб перебувати в зоні радіозвʼязку. Це був хаос», – розповів один із українських військовослужбовців.

Високопосадовець міністерства оборони США розповів, що у відомстві провели кілька нарад, намагаючись зрозуміти, як розвʼязати проблему. Вона виявилася нетиповою, оскільки міністерство не могло висунути Маску претензій щодо порушення контракту. Тому Пентагон вирішив укласти контракт зі SpaceX, щоб Маск «не міг одного ранку прокинутися і просто вирішити, що він більше не хоче цим займатися».

Зазвичай, зазначає The New Yorker, такі переговори проводить відділ закупівель Пентагону, але Маск став більше, ніж просто продавцем, як, наприклад, Boeing. Тому, розмовляючи з ним, заступник міністра оборони Колін Каль «був шанобливим», подякував Маску за його підтримку України, і попросив дати хоча б кілька тижнів на розробку контракту.

Чиновникам Пентагону, зазначає The New Yorker, Маск заявив, що особисто розмовляв із Путіним. За словами одного зі співрозмовників видання, бізнесмен зробив таке твердження за кілька тижнів до того, як опублікував у твітері свій так званий «мирний план». Він говорив, що його консультації з Кремлем були регулярними. Після того, як про імовірну розмову Маска з Путіним повідомило видання Vice у жовтні 2022 року, бізнесмен написав у твітері, що говорив із Путіним один раз, і це було 18 місяців тому, тобто до російського вторгнення.

У телефонній розмові з високопосадовцем Пентагону Маск сказав, що дивився у свій компʼютер і міг бачити всю війну, що розгортається, через карту активності Starlink. «Це було приблизно за три хвилини до того, як він сказав: «У мене була чудова розмова з Путіним», – розповів представник Пентагону. Маск сказав Калю, що його змусило задуматися те, що технологія, яку він розробив для мирних цілей, використовується для ведення війни.

Після 15-хвилинної розмови із заступником міністра оборони Маск погодився дати Пентагону більше часу. Коли зʼявилася громадська реакція, бізнесмен відмовився від своїх погроз припинити обслуговування Starlink. «Чорт із ним... Хоча Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми продовжимо безкоштовно фінансувати уряд України», – заявив Маск. На початку червня 2023 року стало відомо, що Пентагон уклав контракт зі SpaceX про закупівлю для України терміналів системи супутникового звʼязку Starlink та забезпечення їхньої роботи.