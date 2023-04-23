Маск відреагував на пропозицію Стівена Кінґа допомогти України

Власник Twitter, американський мільярдер Ілон Маск відреагував на пропозицію письменника Стівена Кінґа перерахувати кошти на допомогу Україні.

«Я пожертвував Україні 100 мільйонів доларів, скільки ви пожертвували? Ми відмовилися від грошей Міністерства оборони, до речі», – написав Маск у своєму твіттері.

Американський письменник Стівен Кінґ 22 квітня запропонував власнику Twitter Ілону Маску перерахувати на допомогу Україні гроші, які зараз витрачаються на синю галочку верифікації облікового запису письменника в соціальній мережі. Письменник запропонував мільярдеру зробити пожертвування Фонду Сергія Притули, який допомагає українській армії та постраждалим від війни мирним жителям.

Вартість верифікаційної позначки у твітері – вісім доларів.

У лютому минулого року – коли почалося повномасштабне вторгнення – Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.

У вересні компанія Маска SpaceX заявила, що не може продовжити фінансування роботи терміналів і звернулася до оборонного відомства США з проханням узяти на себе ці витрати. Невдовзі після цього власник SpaceX Ілон Маск сказав, що Starlink продовжать роботу в Україні незалежно від того, чи Пентагон платитиме за це.

На початку лютого президентка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що компанія вжила заходів, щоб не дозволити українським військовим використовувати її супутниковий інтернет-сервіс Starlink для керування дронами. За її словами, використання Starlink для безпілотників виходить за рамки угоди, яку SpaceX має з українським урядом – контракт призначений для гуманітарних цілей.