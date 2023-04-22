Стівен Кінґ пропонує Ілону Маску пожертвувати гроші у Фонд Притули

Американський письменник Стівен Кінґ запропонував власнику Twitter Ілону Маску перерахувати на допомогу Україні гроші, які зараз витрачаються на синю галочку верифікації облікового запису письменника в соціальній мережі.

Письменник запропонував мільярдеру додати грошей і зробити пожертвування Фонду Сергія Притули, який допомагає українській армії та постраждалим від війни мирним жителям.

«Це всього вісім доларів (вартість верифікаційної позначки у твітері – ред.), так що, можливо, містер Маск міг би додати ще трохи», – зазначив письменник.

Мережа мікроблогів Twitter стала видаляти сині галочки у користувачів, які не оплачують підписку. Підписка на суму вісім доларів зʼявилася після того, як Маск купив мережу восени 2022 року. Підприємець заявив, що особисто заплатить за письменника Стівена Кінґа, баскетболіста Леброна Джеймса і актора Вільяма Шетнера, щоб зберегти сині галочки в акаунтах цих користувачів.