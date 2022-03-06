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Рок-музикант Стінг заспівав для «хоробрих українців, які борються проти жорстокої тиранії»

Багаторазовий лауреат премії «Греммі» назвав війну Росії проти України «кривавим та жахливо хибним рішенням однієї людини вторгнутися до мирного незагрозливого сусіда»

Легенда музичного світу, відомий британський рок-музикант Стінг записав відеоролик і виконав пісню на підтримку України, проти якої розв’язала війну Росія.

«Я рідко співав цю пісню (Russians із альбому The Dream of the Blue Turtles (1985) – ред.) за багато років з моменту її написання, тому що ніколи не думав, що вона знову стане актуальною. Але у світлі кривавого та жахливо хибного рішення однієї людини вторгнутися до мирного незагрозливого сусіда пісня знову є закликом до нашої людяності. Для хоробрих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також для багатьох росіян, які протестують проти такого насилля, попри загрозу арешту та ув’язнення. Ми всі ми любимо своїх дітей. Зупиніть війну», – звернувся музикант у відео, поширеному на його сторінках у соцмережах.

Під відео численні користувачі висловлюють Стінгу подяку за підтримку України.

Багаторазовий лауреат премії «Греммі», володар «Золотого глобуса» і 4-разовий номінант на премію «Оскар» кілька разів виступав із концертами в Україні в рамках своїх світових турне.

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