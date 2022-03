Рок-музикант Стінг заспівав для «хоробрих українців, які борються проти жорстокої тиранії»

Легенда музичного світу, відомий британський рок-музикант Стінг записав відеоролик і виконав пісню на підтримку України, проти якої розв’язала війну Росія.

«Я рідко співав цю пісню (Russians із альбому The Dream of the Blue Turtles (1985) – ред.) за багато років з моменту її написання, тому що ніколи не думав, що вона знову стане актуальною. Але у світлі кривавого та жахливо хибного рішення однієї людини вторгнутися до мирного незагрозливого сусіда пісня знову є закликом до нашої людяності. Для хоробрих українців, які борються проти цієї жорстокої тиранії, а також для багатьох росіян, які протестують проти такого насилля, попри загрозу арешту та ув’язнення. Ми всі ми любимо своїх дітей. Зупиніть війну», – звернувся музикант у відео, поширеному на його сторінках у соцмережах.

Під відео численні користувачі висловлюють Стінгу подяку за підтримку України.

Багаторазовий лауреат премії «Греммі», володар «Золотого глобуса» і 4-разовий номінант на премію «Оскар» кілька разів виступав із концертами в Україні в рамках своїх світових турне.