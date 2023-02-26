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В ОП відреагували на заяву Маска щодо Революції гідності

Ілон Маск Революцію гідності назвав «переворотом»

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на чергову заяву власника SpaceX Ілона Маска щодо України.

«Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, Ілоне. В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети», – написав він у твіттері.

25 лютого в twitter поширили матеріал американського політолога Джона Міршаймера, в якому він писав, що для Путіна Євромайдан 2014 року, який він називає «переворотом», і повалення президента-втікача Віктора Януковича стали останньою краплею в питанні України.

«Ці вибори (2010 року – ред.), можливо, були сумнівними, але немає жодних сумнівів у тому, що переворот справді був», – відповів на цю публікацію Ілон Маск.

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Це не перша заява Маска щодо України. На початку жовтня американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск у твітері написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».

Ця заява викликала осуд українського суспільства. Після критики та реакції президента Володимира Зеленського Маск заявив, що і далі підтримує Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні Росії проти України.

У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.

У вересні компанія Маска SpaceX заявила, що не може продовжити фінансування роботи терміналів і звернулася до оборонного відомства США з проханням узяти на себе ці витрати. Невдовзі після цього власник SpaceX Ілон Маск сказав, що Starlink продовжать роботу в Україні незалежно від того, чи Пентагон платитиме за це.

На початку лютого президентка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що компанія вжила заходів, щоб не дозволити українським військовим використовувати її супутниковий інтернет-сервіс Starlink для керування дронами. За її словами, використання Starlink для безпілотників виходить за рамки угоди, яку SpaceX має з українським урядом – контракт призначений для гуманітарних цілей.

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