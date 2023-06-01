Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Пентагон заплатить Маску за Starlink для України – Bloomberg

Антена терміналу Starlink забезпечує звʼязок для українських військових на лінії фронту

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт міністерства оборони США на постачання терміналів і послуг Starlink для України, повідомляє 1 червня видання Bloomberg із посиланням на Пентагон.

Термінали буде придбано на кошти, виділені Конгресом США.

У грудні 2022 року Пентагон повідомляв, що надасть Україні «термінали та послуги» супутникового зв’язку, але тоді не вказував, що контракт отримає саме SpaceX.

«Ми продовжуємо працювати з рядом глобальних партнерів, щоб забезпечити Україну необхідними їй стійкими супутниковими та комунікаційними можливостями», – вказують в оборонному відомстві США.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала 42 тисячі терміналів Starlink. Серед іншого, вони відповідають за звʼязок українських військових на лінії фронту.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG