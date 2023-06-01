Пентагон заплатить Маску за Starlink для України – Bloomberg

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала контракт міністерства оборони США на постачання терміналів і послуг Starlink для України, повідомляє 1 червня видання Bloomberg із посиланням на Пентагон.

Термінали буде придбано на кошти, виділені Конгресом США.

У грудні 2022 року Пентагон повідомляв, що надасть Україні «термінали та послуги» супутникового зв’язку, але тоді не вказував, що контракт отримає саме SpaceX.

«Ми продовжуємо працювати з рядом глобальних партнерів, щоб забезпечити Україну необхідними їй стійкими супутниковими та комунікаційними можливостями», – вказують в оборонному відомстві США.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала 42 тисячі терміналів Starlink. Серед іншого, вони відповідають за звʼязок українських військових на лінії фронту.