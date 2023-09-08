HRW: утиски прав жінок талібами в Афганістані є злочином проти людяності

Ставлення руху «Талібан» до жінок у Афганістані є злочином проти людяності, стверджує організація Human Rights Watch у доповіді 8 вересня. Правозахисники закликають до міжнародного розслідування, щоб «відкрити шлях до відповідальності».

Згідно з доповіддю, хоча чоловіки в Афганістані також зазнають «серйозних порушень» їхніх людських прав, основна дискримінація щодо жінок очевидна, враховуючи запроваджені щодо них широкі обмеження.

За словами правозахисної групи, «широко поширені та систематичні напади Талібану на жінок» становлять «злочин проти людяності у вигляді переслідування жінок і дівчат». Розслідування Міжнародного кримінального суду потрібне, оскільки воно «може забезпечити шлях до притягнення до відповідальності за злочин проти людяності у вигляді переслідування за ознакою статі», додали автори.

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«Жорстока та методична відмова талібів у основних правах жінкам і дівчатам, щоб усунути їх із суспільного життя, привернула світову увагу», — заявила у звіті директорка з питань міжнародного правосуддя Human Rights Watch Елізабет Евенсон.

Вона закликала до скоординованої підтримки зацікавлених урядів, аби «притягнути винних лідерів Талібану до відповідальності».

У звіті HRW зазначається, що жінок і деяких чоловіків, які протестували проти політики талібів, часто затримували, а іноді й катували.

Після захоплення влади в Афганістані два роки тому «Талібан» не виконав свої обіцянки щодо поміркованості та натомість суттєво обмежив свободи жінок, запровадивши жорстоке придушення інакодумства.

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У липневому звіті експерти ООН заявляли, що становище дівчат і жінок в Афганістані є найгіршим у світі. За їхнім формулюванням, систематичні обмеження прав жінок і дівчат можуть бути рівнозначні «гендерному апартеїду».

З моменту усунення підтримуваного Заходом уряду Афганістану та захоплення країни в серпні 2021 року таліби встановили обмеження на зовнішній вигляд жінок, свободу пересування, право на роботу чи навчання та доступ до розваг.

Афганським жінкам заборонено отримувати середню та вищу освіту, їм дозволяється працювати на дуже обмеженій кількості робіт. Їм також заборонено виїжджати з дому без супроводу родича-чоловіка. Жінки мусять носити дуже закритий одяг, інакше їм загрожує суворе покарання.