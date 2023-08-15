США наполягають на дотриманні прав жінок та дівчаток в Афганістані

Держсекретар США Ентоні Блінкен знову заявив, що поліпшення відносин між США і рухом «Талібан», який керує в Афганістані, можливе лише за умови, що режим у Кабулі поважатиме права афганських жінок.

Блінкен виступив 15 серпня перед журналістами у Вашингтоні з нагоди другої річниці захоплення талібами влади в Кабулі. За словами держсекретаря, США далі стежать за виконанням талібами взятих ними зобовʼязань, особливо щодо жінок та дівчаток.

«Ми ясно дали зрозуміти керівникам руху «Талібан», і так само вчинили десятки країн світу, що нормалізація відносин між керівництвом Афганістану та урядами інших країн стане можливою, коли справді дотримуватимуться права жінок і дівчаток», – заявив Блінкен.

Жодна з держав не визнала уряд «Талібану», а США не пішли на пряму економічну співпрацю з Кабулом через різке погіршення становища жінок після приходу до влади руху «Талібан».

Жінкам заборонено працювати у місцевих та міжнародних неурядових організаціях, дівчаткам заборонено ходити до школи після закінчення навчання в шостому класі.

Рух «Талібан» повернув собі владу над Афганістаном у серпні 2021 року після завершення військової місії США у цій країні. Президент Джо Байден вивів війська відповідно до умов угоди, досягнутої в лютому 2020 року між талібами та адміністрацією тодішнього президента США Дональда Трампа.