Відміна конституції та драконівські укази: як Талібан обмежив свободу в усіх сферах життя афганців

Фруд Бежан, Кристина Фолтинова, Хуан Карлос Еррера

Після захоплення влади два роки тому Талібан ввів обмеження на всі аспекти життя афганців, включно із зовнішнім виглядом, свободою пересування, правом на роботу чи навчання, а також доступом до розваг та інформації без цензури. Сумнозвісна релігійна поліція Талібану впроваджує нові закони, часто жорстоко, у багатьох регіонах Афганістану. Ті, хто порушує закони моралі талібів, можуть бути піддані публічному побиттю, ув’язненню або навіть смерті.

Коли Талібан захопив владу 15 серпня 2021 року, багато афганців готувалися до повернення до репресій, які ознаменували жорстоке правління екстремістської групи в 1990-х роках.

Талібан спочатку намагався заспокоїти афганців і міжнародну спільноту, представивши себе більш поміркованою силою та зобов’язавшись захищати права людини та свободу преси.

Але два роки після захоплення влади та кінця підтримуваного Заходом афганського уряду, жорсткі ісламісти не виконали своїх обіцянок і натомість радикально обмежили свободу жінок, розгорнули жорстоке придушення інакомислення та знову запровадили своє фундаменталістське бачення справедливості.

Теократичний уряд Талібану наклав обмеження на всі аспекти життя в Афганістані, включаючи:

зовнішній вигляд людей,

свободу пересування,

право на роботу чи навчання

та доступ до розваг.

Жінки несуть на собі тягар репресивних законів, правозахисні групи звинувачують талібів у спробі викреслити жінок із суспільного життя та ув’язнити їх в їхніх будинках.

Талібан видав понад 100 указів і розпоряджень відповідно до свого крайнього та племінного тлумачення ісламського закону шаріату.

Міністерство сприяння доброчесності та попередження пороків відповідає за дотримання моральних законів талібів, включаючи суворий дрес-код і гендерну сегрегацію в суспільстві.

Члени суворої поліції моральності міністерства публічно карали порушників, часто жорстоко. Чоловіків і жінок, засуджених за порушення законів моралі талібів, ув’язнювали або публічно шмагали, часто на площах або на спортивних майданчиках.

Багато наказів та обмежень Талібану нагадують перший період перебування угруповання при владі в 1996-2001 роках, коли його жорстокий режим позбавив афганців їхніх основних прав.

Із моменту відновлення влади таліби скасували конституцію та кримінальний кодекс Афганістану та переглянули систему правосуддя. Через те, що багато законів Талібану не кодифіковані, їх дотримання нерівномірно по всій країні. Місцеві лідери Талібану часто видавали власні укази та обмеження.

Афганці побоюються, що таліби введуть ще більш драконівські укази, оскільки встановлюють те, що вони назвали «чистою» ісламською системою в Афганістані.

Імовірно, бойовики ще більше порушуватимуть права жінок.

Жінкам заборонено навчатися в університеті, а їхні можливості працевлаштування в основному обмежені сектором охорони здоров’я та освіти. У багатьох регіонах країни бізнес, яким керували жінки, заборонений.

Зайнятість жінок може постраждати ще більше, якщо таліби запровадять повну заборону на освіту для дівчат, як це було в 1990-х роках. Поки що дівчаткам до шостого класу дозволено ходити до школи.

Бойовики також, ймовірно, розширять свої репресії проти ЗМІ. Кілька незалежних ЗМІ, які все ще працюють в Афганістані, стикаються із суворими обмеженнями щодо того, що вони можуть повідомляти.

З огляду на те, що ЗМІ стикаються з дедалі більшою цензурою, а також з більшою кількістю випадків затримання та погроз журналістам, колись жвава медіа-сцена країни, ймовірно, ще більше скорочуватиметься.

Ймовірно, Талібан також наділить свою сумнозвісну поліцію моралі силою нав’язувати укази та посилить використання тілесних покарань.

Останніми місяцями стався сплеск публічного побиття палицями, ампутацій, побиття камінням і страт тих, кого таліби засудили за різні злочини.