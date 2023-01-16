У Кабулі вбита ексдепутатка парламенту Мурсал Набізада

У столиці Афганістану Кабулі у власному будинку вбита колишня депутатка афганського парламенту Мурсал Набізада. Вона була застрелена невідомими; помер також її охоронець.

Набізада була депутаткою з 2019 року до серпня 2021 року, коли до влади в Афганістані прийшов рух «Талібан». Вона одна з небагатьох жінок-політиків, які не залишили країну після перевороту. Їй було 32 роки.

Ексдепутатка відкрито висловлювалася проти законів, запроваджених талібами. Вона критикувала заборону на освіту для жінок та дівчат та інші порушення громадянських прав.

Після приходу до влади у 2021 році таліби обіцяли дотримуватися прав жінок, але незабаром почали запроваджувати обмеження. Ісламісти ліквідували міністерство у справах жінок, яке існувало 20 років, обмежили доступ до шкільної освіти для дівчаток і до вищої освіти для студенток, заборонили жінкам займатися спортом, телеведучих зобовʼязали носити хіджаб.

Суди Афганістану повинні керуватися законами шаріату. У країні запроваджено публічні страти та тілесні покарання.