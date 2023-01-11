У Кабулі біля будівлі МЗС прогримів вибух, є жертви

У столиці Афганістану Кабулі у середу біля будівлі Міністерства закордонних справ прогримів вибух. Як передає агенція «Аль-Джазіра», вибух здійснив бойовик-смертник. Загинули семеро людей, близько десятка зазнали поранень.

Представник угруповання «Талібан» Ахмадулла Муттакі заявив, що бойовик намагався проникнути в будівлю МЗС, але коли його зупинила охорона, він підірвав себе. На середу у будівлі МЗС було заплановано візит делегації Китаю.

У грудні 2022 року в Кабулі група озброєних людей відкрила стрілянину в готелі, де мешкали китайські бізнесмени. П’ятеро громадян Китаю були поранені. Після цього багато китайських інвесторів заявили, що переглянуть можливість співпраці з Афганістаном.

У серпні 2021 року, після виведення міжнародних військ із Афганістану, владу захопили представники «Талібану». У країні посилилася хвиля насильства та терактів, вчинених у тому числі представниками угруповання «Ісламська держава», з якою ворогують таліби.

Однією з найбільших атак останнім часом став теракт у серпні 2021 року в аеропорту Кабула під час міжнародної евакуації. Бойовики-смертники влаштували вибухи у натовпі людей, внаслідок чого загинули майже 200 людей.