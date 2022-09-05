Двоє людей загинули через підрив смертника біля посольства Росії в Кабулі – медіа

Біля посольства Росії в Кабулі стався вибух смертника 5 вересня – місцеві медіа поширили відео карет швидких на шляху до місця події.

За даними новинної агенції Reuters, двоє людей загинули, ще 11 отримали поранення через вибух. Нападник активував вибуховий пристрій, коли охоронці відкрили по ньому вогонь.

Офіцер поліції Мавлаві Сабір повідомив журналістам, що нападник загинув.

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Як заявило російське державне агентство «РИА Новости», один дипломат і один охоронець отримали поранення внаслідок інциденту. Вибух стався біля довгої черги афганців, які чекали на отримання віз до Росії.

Росія є однією з небагатьох країн, яка залишила своє посольство в Кабулі відкритим після захоплення країни екстремістським рухом «Талібан» у серпні 2021 року. Міжнародна спільнота, в тому числі Росія, не визнала де-факто владу талібів у Афганістані.

Бойовики «Талібану» захопили владу в країні минулого року невдовзі після того, як міжнародна коаліція під проводом США вийшла з країни, а попередній уряд швидко розвалився.