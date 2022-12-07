«Глибока стурбованість»: генсекретар ООН відреагував на публічну страту в Афганістані

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш висловив «глибоку стурбованість» першою після повернення до влади талібів підтвердженою публічною стратою в Афганістані. Про це 7 грудня заявила його речниця Стефані Трембле, інформує AFP.

Чоловіка, засудженого за розбій і вбивство пʼятирічної давності, стратили в провінції Герат у присутності урядовців і сотень глядачів. Катом виступив батько жертви, який особисто розстріляв убивцю.

У листопаді верховний лідер «Талібану» Хайбатулла Ахундзада наказав афганським суддям керуватися законами шаріату під час судочинства та ухвалення вироків. Це означає публічні страти, побивання камінням, відрубування голів та кінцівок як покарання за злочини.

За заявою Верховного суду Афганістану, у листопаді було публічно висічено 19 осіб, визнаних винними у різних злочинах, серед них девʼять жінок. Управління ООН з прав людини різко засудило такий вид покарання та закликало негайно припинити публічні побиття.

Попри те, що після повернення до влади у серпні 2021 року «Талібан» обіцяв мʼякше правління, ніж у 1990-х, його дії останнім часом показують, що рух повертається до режиму теократичної диктатури.