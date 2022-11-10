Таліби заборонили жінкам відвідувати спортзали

Таліби забороняють жінкам відвідувати тренажерні зали в Афганістані, заявив офіційний представник уряду в Кабулі 10 листопада.

Як повідомляє агенція AP, це останнє в ряду рішень, які порушують права та свободи жінок після приходу талібів до влади у серпні 2021 року.

Речник Міністерства чесноти та пороку сказав, що заборона запроваджена, оскільки люди ігнорували накази про гендерну сегрегацію, а жінки не носили обовʼязкових хусток або хіджабів. Жінкам також заборонено відвідувати парки.