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Таліби заборонили жінкам відвідувати спортзали

Фізичні вправи жінок в Афганістані, архівне фото

Таліби забороняють жінкам відвідувати тренажерні зали в Афганістані, заявив офіційний представник уряду в Кабулі 10 листопада.

Як повідомляє агенція AP, це останнє в ряду рішень, які порушують права та свободи жінок після приходу талібів до влади у серпні 2021 року.

Речник Міністерства чесноти та пороку сказав, що заборона запроваджена, оскільки люди ігнорували накази про гендерну сегрегацію, а жінки не носили обовʼязкових хусток або хіджабів. Жінкам також заборонено відвідувати парки.

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