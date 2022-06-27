Щонайменше 155 дітей загинули внаслідок землетрусу в Афганістані – ООН

Внаслідок землетрусу, який стався на південному сході Афганістану минулого тижня, загинули щонайменше 155 дітей, повідомило 26 червня Управління ООН із координації гуманітарних справ, OCHA.

За повідомленням, ще 250 дітей були поранені в результаті землетрусу магнітудою 6, який стався в гірських селах у провінціях Пактика і Хост поблизу кордону країни з Пакистаном.

Більшість дітей загинули у сильно постраждалому районі Гіян у Пактиці.

Уряд «Талібану» оцінив загальну кількість жертв землетрусу в 1150, ще сотні людей поранені.

ООН назвала дещо нижчу оцінку – 770, хоча попередила, що ця цифра може зрости.

Крім того, 65 дітей стали сиротами або залишилися без супроводу внаслідок катастрофи, додали в OCHA.

Землетрус стався в той час, коли все більш ізольований Афганістан бореться із серйозною гуманітарною катастрофою, яка погіршилася через захоплення країни «Талібаном» у серпні минулого року.

Агенції з надання допомоги й Організація Об’єднаних Націй кажуть, що цього року Афганістану потрібні мільярди доларів для подолання кризи.