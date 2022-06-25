Афганістан отримує гуманітарну допомогу через землетрус, рятувальні роботи завершуються

Намети, продукти харчування та медикаменти прибувають до східного Афганістану після смертоносного землетрусу та потужного афтершоку.

За словами Абдула Вахіда Раяна, призначеного талібами очільника державного інформаційного агентства Bakhtar, кількість жертв землетрусу 22 червня зросла до 1150 осіб. Ще щонайменше 1 600 людей отримали поранення.

У результаті поштовху 24 червня загинуло ще п’ятеро людей невдовзі після того, як влада Талібану оголосила про завершення пошуково-рятувальних операцій.

Кількість загиблих робить землетрус магнітудою 6,1 найгіршим стихійним лихом в Афганістані за останні два десятиліття.

Пакистанський військовий вантажний літак з гуманітарною допомогою приземлився вранці 25 червня в провінції Хост – одному з трьох східних регіонів разом із Пактикою та Нангархаром, які найбільше постраждали від землетрусу.

Катастрофа стала проблемою для уряду під керівництвом Талібану, який не визнається жодною країною і вже бореться із серйозною гуманітарною катастрофою.

24 червня речник міністерства талібів з ліквідації наслідків стихійних лих Мохаммад Насім Хаккані повідомив медіа, що під час землетрусу було частково або повністю зруйновано 10 тисяч будинків.

23 червня Хаккані сказав афганській службі Радіо Свобода, що важко отримати точну інформацію про збитки через поганий стан телефонної мережі в деяких районах.

Він також вказав на брак медикаментів та іншої важливої допомоги.

Гуманітарні організації, такі як місцевий Червоний Півмісяць і Всесвітня продовольча програма, втрутилися, аби допомогти найбільш вразливим сім’ям з продовольством та іншими надзвичайними потребами, такими як намети та спальні килимки в Пактиці та Хості.

Організація Об’єднаних Націй заявила, що розгортає медичні групи та надає медичне забезпечення, але не має пошуково-рятувальних можливостей в Афганістані.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) також попередила, що криза може збільшити ризик розвитку холери по всій країні.