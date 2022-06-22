Землетрус в Афганістані: кількість загиблих зросла майже до тисячі

Кількість жертв потужного землетрусу на сході Афганістану зросла майже до тисячі, повідомила влада країни, наголосивши, що число загиблих, ймовірно, зросте після того, як надійдуть дані з віддалених гірських сіл.

Землетрус, що стався 22 червня, називають найпотужнішим у цьому регіоні за останні 20 років.

«Наразі ми маємо інформацію про те, що щонайменше 920 людей загинули і 610 поранені», – сказав на пресконференції в Кабулі заступник міністра з ліквідації наслідків стихійних лих в уряді «Талібану» Маулаві Шарафуддін Муслім.

«Це початкова інформація, дані можуть продовжувати зростати», – сказав Муслім журналістам.

Землетрус магнітудою 6,1 найбільше відчувався у провінціях Пактика і Хост.

У рятувальних операціях, щоб дістатися до поранених і доставити медикаменти та продукти харчування, задіяли гелікоптери, сказав Салахуддін Аюбі, чиновник міністерства внутрішніх справ «Талібану».

«Кількість загиблих, ймовірно, зросте, оскільки деякі села розташовані у віддалених районах у горах, і для збору деталей знадобиться деякий час», – сказав Аюбі.

Геологічна служба США (USGS) повідомила, що землетрус магнітудою 6,1 сколихнув частину Афганістану та Пакистану вранці 22 червня. За даними USGS, землетрус стався приблизно за 46 кілометрів на південний захід від міста Хост на південному сході Афганістану і був на глибині 51 кілометр.

EMSC і Німецький дослідницький центр геонаук заявили, що магнітуда землетрусу склала 6,0. Поштовхи відчувалися на території, населеною близько 119 мільйонами людей в Пакистані, Афганістані та Індії, повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) у Twitter.

Землетрус став найсмертоноснішим від 2002 року, коли на півночі Афганістану в результаті поштовхів магнітудою 6,1 загинули близько 1000 людей.

Землетрус стався в той час, коли все більш ізольований Афганістан бореться із серйозною гуманітарною катастрофою, яка погіршилася через захоплення країни «Талібаном» у серпні минулого року.

Агенції з надання допомоги та Організація Об’єднаних Націй кажуть, що цього року Афганістану потрібні мільярди доларів для подолання кризи.