Через землетрус в Афганістані загинули щонайменше 255 людей – чиновники

У східній афганській провінції Пактика землетрус магнітудою 6,1 забрав життя щонайменше 255 людей, повідомляють 23 червня державне інформаційне агентство та чиновники.



Інформаційне агентство «Бахтар» повідомило, що в результаті землетрусу загинули щонайменше 255 людей. Цю цифру агенції Reuters також підтвердив представник міністерства внутрішніх справ, яке працює під керівництвом «Талібану». За його даними, ще сотні людей отримали поранення.



Місцевий чиновник, якого цитує ВВС, заявив, що щонайменше 250 людей загинули. Мухаммад Насім Хаккан, голова агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, сказав, що більшість підтверджених смертей припали на Пактику. За його словами, також повідомлялося про жертви в східних провінціях Нангархар і Хост.



Геологічна служба США (USGS) повідомила, що землетрус магнітудою 6,1 сколихнув частину Афганістану та Пакистану вранці 22 червня. За даними USGS, землетрус стався приблизно за 46 кілометрів на південний захід від міста Хост на південному сході Афганістану і був на глибині 51 кілометр.

EMSC і Німецький дослідницький центр геонаук заявили, що магнітуда землетрусу склала 6,0. Поштовхи відчувалися на території, населеною близько 119 мільйонами людей в Пакистані, Афганістані та Індії, повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) у Twitter.