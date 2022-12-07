Таліби провели першу після приходу до влади публічну страту

В Афганістані відбулася перша публічна страта з моменту приходу 16 місяців тому до влади радикального руху «Талібан». Було страчено чоловіка, засудженого за розбій і вбивство пʼятирічної давності. Страта відбулася в провінції Герат у присутності заступника премʼєр-міністра в уряді талібів Абдули Гані Барадара, кількох міністрів та сотень глядачів. Катом виступив батько жертви, який особисто розстріляв убивцю.

У листопаді верховний лідер «Талібану» Хайбатулла Ахундзада наказав афганським суддям керуватися законами шаріату під час судочинства та ухвалення вироків. Це означає публічні страти, побивання камінням, відрубування голів та кінцівок як покарання за злочини.

За заявою Верховного суду Афганістану, у листопаді було публічно висічено 19 осіб, визнаних винними у різних злочинах, серед них девʼять жінок. Управління ООН з прав людини різко засудило такий вид покарання та закликало негайно припинити публічні побиття.

Попри те, що після повернення до влади у серпні 2021 року «Талібан» обіцяв мʼякше правління, ніж у 1990-х, його дії останнім часом показують, що рух повертається до режиму теократичної диктатури. З моменту приходу талібів до влади в Афганістані у ЗМІ та соціальних мережах зʼявлялися кадри публічних покарань правопорушників – їх били палицями. Поліція «Талібану» також виставляє на публічний огляд тіла злочинців, які, як заявляється, загинули під час затримання.

Уряд талібів піддає репресіям афганців, які раніше працювали на дислоковані в країні військові частини НАТО і міжнародні організації або співпрацювали з ними, наприклад, як водії або позаштатні перекладачі. Також в Афганістані різко обмежені права жінок на освіту, роботу, громадську діяльність та вільне пересування.