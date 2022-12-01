Таліби заборонили мовлення «Голосу Америки» та Радіо Свобода в Афганістані

Влада талібів оголосила про заборону мовлення радіостанцій «Голос Америки» (VOA) та афганської служби Радіо Свобода (RFE/RL) в Афганістані.

Таліби послалися на одержані скарги на контент цих засобів інформації. Представник міністерства інформації руху «Талібан» повідомив, що мовлення Радіо Азаді (Радіо Свобода мовою дарі) було перервано у 13 містах. «Голос Америки» заявив, що його передачі також були відключені.

Представник талібів сказав, що цей крок було зроблено «через недотримання журналістських принципів та одностороннє мовлення». Він не надав додаткової інформації про нібито отримані скарги.

Сайт «Голосу Америки» відзначає, що VOA та RFE/RL – фінансовані урядом США новинні організації, співробітники яких дотримуються принципу незалежності та прагнуть забезпечити всеосяжне, збалансоване висвітлення.

У заяві редакції також сказано, що афганські служби «Голосу Америки» ведуть мовлення 12 годин на день на 15 FM-каналах і двох каналах на середніх хвилях (MW), при цьому програми йдуть двома мовами: пушту та дарі. «Не відразу було ясно, яка частина аудиторії в Афганістані постраждає від заборони мовлення. Радіопередачі на дарі і пушту, вперше запущені в 1980-х роках, охоплюють мільйони слухачів по всьому Афганістані і мають велику повагу як такі, що заслуговують на довіру», – йдеться в повідомленні.

«Голос Америки» зазначає, що у березні 2022 року «Талібан» припинив новинні шоу VOA Ashna TV, які транслювалися Афганським національним телебаченням, Tolo, Tolo News і Lamar упродовж 10 років.

З моменту захоплення влади в серпні 2021 року таліби запровадили обмеження для ЗМІ та журналістів в Афганістані, зокрема, вимагають, щоб жінки-ведучі надягали маски. Групи вільної преси звинувачували «Талібан» у цензурі ЗМІ, переслідуванні журналістів та відмові у праві на роботу жінкам в інформаційній галузі. Через обмеження талібів та економічні труднощі припинили свою діяльність десятки приватних телевізійних каналів, радіостанцій та друкованих ЗМІ. Сотні співробітників афганських медіа також залишили країну, побоюючись переслідування.