Таліби домовилися з компанією з Казахстану про обслуговування залізниці до Мазарі-Шаріфа

Рух «Талібан» підписав угоду з казахстанською компанією Mansour Fatih на обслуговування залізничної гілки Хайратон – Мазарі-Шаріф, повідомляє телеканал Tolonews.

Залізнична гілка Хайратон – Мазарі-Шаріф зʼєднує Узбекистан із четвертим за величиною містом Афганістану. Ділянка дороги довжиною 75 кілометрів була побудована в 2010 році переважно на кошти Азійського банку розвитку держпідприємством Узбекистану "Узбекистон темір йулларі», яка згодом створила дочірню компанію «Согдіана Транс» для обслуговування шляху.

На підставі угоди від 2011 року «Согдіана Транс» отримувала 15 мільйонів доларів щороку за обслуговування 22 кілометрів залізничних колій поблизу міста Хайратон. Казахстанська компанія Mansour Fatih обслуговуватиме 106 кілометрів доріг за 4,1 мільйона доларів на рік.

Таким чином, таліби платитимуть утричі менше за обслуговування відрізка залізничної гілки, який у п'ять разів більший за попередній. За підрахунками «Медіазони», в результаті вартість обслуговування кілометра колій упала в 20 разів.

У 2020 році на автомобіль співробітника «Согдіана Транс» було скоєно напад у передмісті Хайратона. Військовослужбовця афганських сил громадського захисту, який супроводжував працівника, було вбито, а сам громадянин Узбекистану зазнав поранення.