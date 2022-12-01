Радіо Свобода засуджує припинення свого мовлення у 13 містах Афганістану

Радіо Свобода 1 грудня засудило рішення очолюваного «Талібаном» уряду Афганістану припинити трансляцію Радіо Свобода в 13 афганських містах та заявило, що продовжуватиме трансляцію з-за меж країни, незважаючи на цей крок.

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода заявило, що передачі Радіо Азаді, як його називають у країні, були невід’ємною частиною повсякденного життя в Афганістані.

«Азаді є рятівним кругом для десятків мільйонів афганців, що робить рішення «Талібану» ще більш трагічним», – заявив президент Радіо Свобода Джеймі Флай.

За його словами, Радіо Свобода не змінюватиме свій контент для пристосування до «Талібану» і розширить можливості охоплення своєї аудиторії через інші платформи.

«З досвіду ми знаємо, що наша аудиторія докладає великих зусиль, щоб знайти нас, – сказав Флай. – Правду неможливо повністю приховати».

1 грудня влада талібів оголосила про заборону мовлення радіостанцій «Голос Америки» (VOA) та афганської служби Радіо Свобода (RFE/RL) в Афганістані.

Таліби послалися нібито на одержані скарги на контент цих засобів інформації. Представник міністерства інформації руху «Талібан» повідомив, що мовлення Радіо Азаді (Радіо Свобода мовою дарі) було перервано у 13 містах. «Голос Америки» заявив, що його передачі також були відключені.

Представник талібів сказав, що цей крок було зроблено «через недотримання журналістських принципів та одностороннє мовлення». Він не надав додаткової інформації про нібито отримані скарги.

«Азаді» і «Голос Америки» в Афганістані вже кілька років ведуть 24-годинне мовлення на FM у деяких великих містах.

За даними груп із захисту вільних ЗМІ, відтоді, як у серпні 2021 року «Талібан» повернув собі владу в Афганістані, уряд чинить тиск на незалежні ЗМІ. Багато журналістів зазнали переслідувань або були ув’язнені, а жінкам-журналісткам заборонили працювати.

Через цей тиск та економічні проблеми десятки приватних телевізійних, радіо- та друкованих засобів масової інформації припинили свою діяльність в Афганістані, залишивши без роботи сотні журналістів і працівників ЗМІ.