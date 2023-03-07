Афганістан: рівень працевлаштування жінок скоротився на 25% під владою талібів – МОП

Рівень працевлаштування жінок у Афганістані скоротився на 25% з серпня 2021 року, коли до влади в країні повернувся рух «Талібан», повідомляє Міжнародна організація праці 7 березня.

«За оцінками, у четвертому кварталі 2022 року зайнятість жінок була на 25 відсотків нижчою, ніж у другому кварталі 2021 року до кризи. За цей же період рівень зайнятості чоловіків знизився на сім відсотків», – йдеться в звіті організації.

Зазначається, що падіння було б ще різкішим, якби не самозайнятість на дому, яка стала основним способом роботи афганських жінок.

Читайте також: Як допомогти Афганістану? Досвід України

Попри те, що після повернення до влади у серпні 2021 року «Талібан» обіцяв мʼякше правління, ніж у 1990-х, його дії останнім часом показують, що рух повертається до режиму теократичної диктатури. З моменту приходу талібів до влади в Афганістані у ЗМІ та соціальних мережах зʼявлялися кадри публічних покарань правопорушників – їх били палицями. Поліція «Талібану» також виставляє на публічний огляд тіла злочинців, які, як заявляється, загинули під час затримання.

Уряд талібів піддає репресіям афганців, які раніше працювали на дислоковані в країні військові частини НАТО і міжнародні організації або співпрацювали з ними, наприклад, як водії або позаштатні перекладачі. Також в Афганістані різко обмежені права жінок на освіту, роботу, громадську діяльність та вільне пересування.